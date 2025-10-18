Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verletzte nach Verkehrsunfall

Ludwigshafen - Friesenheim (ots)

Am Mittag des 17.10.2025 gegen 12:30 Uhr kam es in der Industriestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Der 60-jährige Verursacher wollte vom Parkplatz der dortigen Lidl-Filiale auf die Straße auffahren und übersah hierbei die von links kommende 90-jährige Unfallbeteiligte. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Durch den Aufprall gegen ihr Lenkrad erlitt die 90-Jährige aus Ludwigshafen Schmerzen im Brustbereich. Sie wurde daher zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An ihrem PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000EUR. Gegen den 60-jährigen Verursacher des Unfalls wird nun aufgrund fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

