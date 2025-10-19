PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schwerer Raub - Zeugen gesucht

Landau (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (19.10.2025), gegen 03:00 Uhr, befand sich zwei 56 und 58-Jährige Geschädigte im Bereich der Johannes-Kopp-Straße / Liese Meitner-Straße / Marie-Curie-Straße in Landau. Hier wurden sie durch bislang unbekannte Täter von hinten Niedergeschlagen. Die Täter raubten unter anderem Bargeld und Wertgegenstände der Geschädigten. Die Geschädigten wurden durch die Niederschläge verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden.

Die Polizei bittet Zeugen darum, sich telefonisch unter der 0621-963 23312 oder per E-Mail an das Postfach kdludwigshafen.ki3.k31@polizei.rlp.de zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
PHK Schwertfeger / Führungszentrale
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 10:10

    POL-PPRP: Polizeieinsatz nach körperlicher Auseinandersetzung in der Hartmannstraße

    Ludwigshafen-Hemshof (ots) - Am gestrigen Samstagabend kam es gegen 21:15 Uhr zu einem größeren polizeilichen Einsatz in der Hartmannstraße in Ludwigshafen. Grund hierfür war die Meldung einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Beim zeitnahen Eintreffen der ersten Polizeikräfte vor Ort war die vorausgegangene Auseinandersetzung bereits ...

    mehr
  • 18.10.2025 – 10:13

    POL-PPRP: Straftat nach Fahrtraining auf Parkplatz

    Ludwigshafen-Friesenheim (ots) - Am Abend des 17.10.2025 gegen 17:40 Uhr wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 eine Verkehrskontrolle mit einem PKW auf dem Parkplatz der Friedrich-Ebert-Halle durchgeführt. Es stellte sich heraus, dass die 18-jährige Fahrerin aus Ludwigshafen noch keinen Führerschein hat. Sie und ihr Beifahrer, der 52-jährige Vater der Fahrerin, gaben an, dass sie auf dem Parkplatz ...

    mehr
  • 18.10.2025 – 10:11

    POL-PPRP: Verletzte nach Verkehrsunfall

    Ludwigshafen - Friesenheim (ots) - Am Mittag des 17.10.2025 gegen 12:30 Uhr kam es in der Industriestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Der 60-jährige Verursacher wollte vom Parkplatz der dortigen Lidl-Filiale auf die Straße auffahren und übersah hierbei die von links kommende 90-jährige Unfallbeteiligte. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Durch den Aufprall gegen ihr Lenkrad erlitt die 90-Jährige aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren