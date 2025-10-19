Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schwerer Raub - Zeugen gesucht

Landau (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (19.10.2025), gegen 03:00 Uhr, befand sich zwei 56 und 58-Jährige Geschädigte im Bereich der Johannes-Kopp-Straße / Liese Meitner-Straße / Marie-Curie-Straße in Landau. Hier wurden sie durch bislang unbekannte Täter von hinten Niedergeschlagen. Die Täter raubten unter anderem Bargeld und Wertgegenstände der Geschädigten. Die Geschädigten wurden durch die Niederschläge verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden.

Die Polizei bittet Zeugen darum, sich telefonisch unter der 0621-963 23312 oder per E-Mail an das Postfach kdludwigshafen.ki3.k31@polizei.rlp.de zu wenden.

