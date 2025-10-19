PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPRP: Polizeieinsatz nach körperlicher Auseinandersetzung in der Hartmannstraße

Ludwigshafen-Hemshof (ots)

Am gestrigen Samstagabend kam es gegen 21:15 Uhr zu einem größeren polizeilichen Einsatz in der Hartmannstraße in Ludwigshafen. Grund hierfür war die Meldung einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Beim zeitnahen Eintreffen der ersten Polizeikräfte vor Ort war die vorausgegangene Auseinandersetzung bereits beendet. Zwei Personen wurden im Rahmen der Auseinandersetzung leicht verletzt und mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die genauen Umstände der Auseinandersetzung sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Sollten sie Hinweise zur Tat geben können, so werden sie gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621 963-24250 oder per Mail über piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
PHK Schwertfeger / Führungszentrale
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

