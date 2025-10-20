PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Hubschraubereinsatz bei Vermisstensuche

Neuhofen (ots)

In Neuhofen kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu umfangreichen Suchmaßnahmen, nachdem ein 84-jähriger Bewohner eines Seniorendomizils vermisst gemeldet worden war. Mitarbeitende hatten das Fehlen des Seniors bemerkt und die Polizei informiert. Mehrere Stunden wurde mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers, Kräften der Feuerwehr sowie Suchhunden nach der Person gesucht. Der 84-Jährige konnte wohlbehalten in Neuhofen aufgefunden werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. Florian Zeitler, PvD

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

