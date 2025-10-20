POL-PPRP: Hubschraubereinsatz bei Vermisstensuche
Neuhofen (ots)
In Neuhofen kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu umfangreichen Suchmaßnahmen, nachdem ein 84-jähriger Bewohner eines Seniorendomizils vermisst gemeldet worden war. Mitarbeitende hatten das Fehlen des Seniors bemerkt und die Polizei informiert. Mehrere Stunden wurde mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers, Kräften der Feuerwehr sowie Suchhunden nach der Person gesucht. Der 84-Jährige konnte wohlbehalten in Neuhofen aufgefunden werden.
