Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Zwischen Samstag (18.10.2025), 11 Uhr, und Sonntag (19.10.2025), 15:30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Hafenstraße (zwischen Am Heringsee und Nonnenbachstraße) ein und entwendeten Schmuck und Uhren.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell