Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Firma

Hildesheim (ots)

Harsum- (jb) In der Nacht vom 02.06.2025 auf den 03.06.2025 kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Firma in der Alfred-Delp-Straße. Die Täter gelangten mittels einer Leiter an ein höher gelegenes Fenster, welches aufgedrückt werden konnte. Im Gebäude lösten die Täter den Einbruchsalarm aus, worauf diese flüchteten. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Sarstedt, Tel.: 05066/985-0 zu melden.

