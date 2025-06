POL-HI: Fahrräder aus Garage gestohlen - Hinweise erbeten

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (lud) Im Stadtgebiet Bad Salzdetfurth kam es in den zurückliegenden Tagen zu einem Kennzeichendiebstahl. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise. Zwischen dem 31.05.2025, 20:00 Uhr und dem 02.06.2025, 16:00 Uhr kam es in der Straße Ahnepaule in Höhe der Hausnummer vier in 31162 Bad Salzdetfurth zum Diebstahl eines Kennzeichenschilds ...

