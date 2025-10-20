Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl im Bus

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagnachmittag (18.10.2025), zwischen 14 und 15 Uhr, stahl ein Unbekannter die Geldbörse eines Seniors in der Buslinie 77 (von der Böcklinstraße Richtung Innenstadt). Als der 89-Jährige von einer ca. 1,80 m großen, ca. 40 Jahre alten, korpulenten Frau mit dunklen Haaren angerempelt wurde, war er abgelenkt und ein Mann kam hinzu. Erst später bemerkte der Geschädigte das Fehlen seines Geldbeutels, der ihm vermutlich bei dieser Situation entwendet wurde.

Haben Sie die Situation beobachtet oder können Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell