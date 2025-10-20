PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizei Rheinland-Pfalz lädt zur 2. landesweiten "Crime Night" am 14. November 2025

POL-PPRP: Polizei Rheinland-Pfalz lädt zur 2. landesweiten "Crime Night" am 14. November 2025
  • Bild-Infos
  • Download

Präsidialbereich (ots)

Lust auf echten Nervenkitzel? Am Freitag, den 14. November 2025, steigt in ganz Rheinland-Pfalz die zweite "Crime Night" der Polizei - und Du kannst live dabei sein!

In Städten wie z. B. Mainz, Koblenz, Ludwigshafen, Pirmasens oder Trier warten spannende Events auf Dich: Erlebe hautnah, wie echte Ermittlerinnen und Ermittler arbeiten, löse fiktive Kriminalfälle und pack bei der Spurensicherung selbst mit an - Seite an Seite mit Profis aus Schutz- und Kriminalpolizei.

Die "Crime Night" richtet sich vor allem an Interessierte ab der 9. Klasse, aber auch an alle, die schon in Ausbildung oder Studium stecken und Lust haben, sich über ein Polizeistudium zu informieren. Neben den Mitmachaktionen bietet die Einstellungsberatung vor Ort Informationen rund um den Polizeiberuf sowie um das Bachelorstudium Polizeidienst mit den beiden Studienrichtungen Schutz- und Kriminalpolizei. Hier geht es nicht nur um Action, sondern auch um echte Zukunftschancen.

Auch das Polizeipräsidium Rheinpfalz veranstaltet in der Vorder- und Südpfalz mehrere Aktionen für künftige Verbrecherjäger:

In Ludwigshafen plant die Kriminaldirektion in der Zeit von 15:30 Uhr bis 19:30 Uhr die Veranstaltung "#Kripo #PP Rheinpfalz #Tatort Ludwigshafen". Hierbei haben Teilnehmende ab 15 Jahren unter anderem die Möglichkeit die Vielfalt der Kripo sowie die unterschiedlichen Kommissariate in teils interaktiven Stationen kennenzulernen.

In Germersheim findet in der Zeit vom 18 Uhr bis 21 Uhr ein Speed-Dating statt. Unter dem Motto "Date a Cop" können Interessierte in kurzweiliger Atmosphäre mehr über den Traumberuf Polizei erfahren.

In Neustadt können Jugendliche ab 14 Jahren in der Zeit von 17 Uhr bis 20 Uhr einen Einblick in die Arbeit der Kriminalpolizei Neustadt erhalten.

   -AUSGEBUCHT- In Landau veranstaltet die Polizeidirektion in der 
Zeit von 15 Uhr bis 20 Uhr die Veranstaltung "Vermisstenfahndung, 
Spurensuche, Einsatz, Kontrolle, Festnahme, Tatort". Teilnehmende ab 
15 Jahren dürfen mehrere Stationen zum Mitmachen, Erleben und 
Informieren durchlaufen. Diese Veranstaltung ist leider schon 
ausgebucht.

Dein Fall wartet. Bist du bereit?

Mehr Infos und wie du dich anmelden kannst erfährst du hier: www.polizei.rlp.de/crimenight

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Wenn Sie einen Einblick in unsere Arbeit gewinnen wollen, schauen Sie sich gerne unter https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ev1pviYkYs0 unseren Film "Wir für die Pfalz" an oder werfen einen Blick in unsere bildgewaltige und informative Broschüre unter https://s.rlp.de/fzYkySg. Sie werden überrascht sein, was wir alles machen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 15:36

    POL-PPRP: Motorroller gestohlen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Zwischen Samstag (18.10.2025), 23 Uhr, und Sonntag (19.10.2025), 10 Uhr, entwendeten Unbekannte einen vor einem Wohnhaus in der Ysenburgstraße abgestellten Motorroller im Wert von circa 900 Euro. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 15:36

    POL-PPRP: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Zwischen Samstag (18.10.2025), 11 Uhr, und Sonntag (19.10.2025), 15:30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Hafenstraße (zwischen Am Heringsee und Nonnenbachstraße) ein und entwendeten Schmuck und Uhren. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 02:29

    POL-PPRP: Hubschraubereinsatz bei Vermisstensuche

    Neuhofen (ots) - In Neuhofen kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu umfangreichen Suchmaßnahmen, nachdem ein 84-jähriger Bewohner eines Seniorendomizils vermisst gemeldet worden war. Mitarbeitende hatten das Fehlen des Seniors bemerkt und die Polizei informiert. Mehrere Stunden wurde mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers, Kräften der Feuerwehr sowie Suchhunden nach der Person gesucht. Der 84-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren