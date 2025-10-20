Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit Flucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (19.10.2025) beschädigte ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken zwischen 14 und 16 Uhr einen in der Kaiser-Wilhelm-Straße geparkten schwarzen 4er BMW, welcher auf Höhe der gleichnamigen Bus- und Bahnhaltestelle am rechten Fahrbahnrand (Richtung Bismarckstraße) stand. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von 750 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell