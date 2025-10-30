PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Kfz-Diebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum vom 28.10.2025, 18 Uhr, bis zum 29.10.2025, 7:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Tiefgarage im Bereich der Hafenpromenade/Max-Pechstein-Straße. Dort versuchten sie, einen Porsche Macan Turbo zu entwenden. Hierbei wurden mehrere Fahrzeugteile im Innenraum abmontiert. Der Diebstahlsversuch scheiterte jedoch, lediglich der Tiefgaragenschlüssel wurde aus dem Fahrzeug entwendet.

Im gleichen Tatzeitraum kam es zu einem weiteren Versuch, einen Porsche zu stehlen https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6147795 Die Polizei geht derzeit von einem Tatzusammenhang aus und bittet Zeugen um Hinweise.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

