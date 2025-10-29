PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz an Realschule - 3.Nachtrag

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 29.10.2025, 14:05 Uhr; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6147640

Die Durchsuchung des gesamten Schulzentrums ist mittlerweile abgeschlossen. Hierbei konnten keine Hinweise auf eine bewaffnete Person erlangt werden. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz wurde bei der Durchsuchung von Spezialeinheiten des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik unterstützt.

Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern weiter an.

Zeugen, die heute Mittag im Bereich der Karolina-Burger-Straße eine verdächtige Person mit Messer gesehen haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de an die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 16:42

    POL-PPRP: Versuchtes Tötungsdelikt - Tatverdächtige in Untersuchungshaft

    Annweiler am Trifels (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Landau in der Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Am Dienstagabend (28.10.2025), gegen 18 Uhr, geriet eine 44-Jährige mit ihrem 43-jährigen Ehemann zu Hause in Streit. Im Verlauf des Streites verletzte die Frau ihren Mann mit einem Küchenmesser. Der Mann erlitt schwere Verletzungen ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 16:07

    POL-PPRP: Diebe versuchten Porsche zu stehlen

    Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 28.10.2025, 22 Uhr, bis zum 29.10.2025, 3:40 Uhr, versuchten Unbekannte einen Porsche Macan aus einer Tiefgarage in der Max-Pechstein-Straße zu stehlen. Der Besitzer bemerkte gegen 3:40 Uhr zunächst, dass sein Auto geöffnet war und Elektronik freigelegt wurde. Gegen 4:20 Uhr sah er drei schwarz gekleidete, vermummte Männer im Alter zwischen 18-22 Jahren in der Tiefgarage an seinem ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 16:02

    POL-PPRP: Ohne gültige Fahrerlaubnis Unfall verursacht

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (28.10.2025), gegen 15:40 Uhr, stieß ein 34-Jähriger mit seinem Auto bei einem Wendemanöver auf der Ludwigstraße mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 9.000 Euro geschätzt. Das entgegenkommende Auto musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeikräfte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren