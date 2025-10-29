Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz an Realschule - 3.Nachtrag

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 29.10.2025, 14:05 Uhr;

Die Durchsuchung des gesamten Schulzentrums ist mittlerweile abgeschlossen. Hierbei konnten keine Hinweise auf eine bewaffnete Person erlangt werden. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz wurde bei der Durchsuchung von Spezialeinheiten des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik unterstützt.

Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern weiter an.

Zeugen, die heute Mittag im Bereich der Karolina-Burger-Straße eine verdächtige Person mit Messer gesehen haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de an die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu wenden.

