Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebe versuchten Porsche zu stehlen

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit vom 28.10.2025, 22 Uhr, bis zum 29.10.2025, 3:40 Uhr, versuchten Unbekannte einen Porsche Macan aus einer Tiefgarage in der Max-Pechstein-Straße zu stehlen. Der Besitzer bemerkte gegen 3:40 Uhr zunächst, dass sein Auto geöffnet war und Elektronik freigelegt wurde. Gegen 4:20 Uhr sah er drei schwarz gekleidete, vermummte Männer im Alter zwischen 18-22 Jahren in der Tiefgarage an seinem Porsche. Die Männer flüchteten zu Fuß über die Fußgängerbrücke auf die Parkinsel, als sie bemerkt wurden. Einer der Männer habe eine Kopflampe getragen, ein weiterer habe eine kräftige Statur gehabt.

Vermutlich versuchten die Unbekannten den Porsche mit einem falschen Schlüssel zu stehlen. In dem Auto konnten die alarmierten Polizeibeamten einen Schlüssel sicherstellen, welcher nicht dem Autobesitzer gehört.

Trotz Fahndung mit zahlreichen Polizeikräften, konnten die Diebe unerkannt flüchten.

Die Polizei sucht nun Zeugen:

Haben Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Max-Pechstein-Straße oder auf der Parkinsel gesehen?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

