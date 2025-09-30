PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SO: Pkw überschlägt sich - Mutter und Sohn leicht verletzt

Ense (ots)

Am gestrigen Montag ereignete sich um 14:57 Uhr auf der B516 vor der Ortseinfahrt Ruhne ein Verkehrsunfall, bei dem eine 35-jährige Enserin leicht verletzt wurde. Ihr 2-jähriger Sohn, der sich in einem Kindersitz auf der Rückbank befand, blieb unverletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die 35-jährige mit ihrem Peugeot 207 die B516 in Richtung Bremen. Ca. 200m vor dem Ortseingang Ruhne geriet sie zunächst auf die Gegenfahrbahn. Als sie dies bemerkte, riss sie das Lenkrad herum und fuhr in den rechten Straßengraben. Hier überschlug sie sich mit ihrem Pkw. Mit Hilfe von Ersthelfern konnte die Frau und ihr Sohn vor dem Eintreffen der Rettungskräfte aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Vorsorglich wurden beide in einem Soester Krankenhaus behandelt. Der Pkw der Enserin wurde durch den Unfall total beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 6000EUR geschätzt.

