Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Seniorenzentrum

Erwitte (ots)

In der Zeit vom 28.09.2025, 15 Uhr und Montag, den 29.09.2025, 08:45 Uhr, brachen Unbekannte in ein Seniorenheim in der Straße Am Ehrenmal in Bad Westernkotten ein. Um sich Zutritt ins Gebäude zu verschaffen, hebelten der, oder die Täter eine Terrassentür zur Küche auf. Auf der Suche nach Diebesgut durchsuchten die Unbekannten sämtliche Büro- und Pflegeräume. Aus einem Büroschrank entwendeten die Täter Bargeld in Höhe von wenigen Tausend Euro. Des Weiteren fielen den Dieben Computer und Debitkarten in die Hände.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich telefonisch unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizei in Lippstadt zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell