Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl von Stromkabel auf Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Soest (ots)

Am gestrigen Tag, kurz vor 6 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Baustelle an der Straße "Zur Französischen Kapelle". Dazu drangen sie durch einen Bauzaun auf das Gelände.

Auf der Baustelle entwendeten die Täter an mehreren Stellen insgesamt rund 200 Meter Stromkabel. Anschließend entfernten sie sich unerkannt vom Tatort.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise: Wer hat in den frühen Morgenstunden verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Zur Französischen Kapelle" beobachtet?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921 / 9100 bei der Polizei in Soest oder auf jeder anderen Dienststelle zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

