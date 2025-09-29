Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsdienst kontrolliert "2-Wheeler"

Soest (ots)

Am heutigen Montag führte der Verkehrsdienst der Polizei Soest in der Zeit von 6 bis 14 Uhr einen Sondereinsatz in der Soester Innenstadt durch. Im Fokus der Kontrollen standen die sogenannten "2-Wheeler" - Pedelec- und Radfahrende, E-Scooter-Fahrende und motorisierte Zweiradfahrende auf den Schul- und Arbeitswegen. Kontrolliert wurde im Bereich der Fußgängerzone, des Kreisverkehrs am Bahnhof und des Jakobitors auch bereits schon vor Schulbeginn am Morgen. Die Beamtinnen und Beamten führten zahlreiche verkehrsdidaktische Gespräche und klärten genauestens über die Verkehrsregeln auf. Im Ergebnis wurden 19 Verwarnungsgelder erhoben, unter anderem wegen des Befahrens der Fußgängerzone mit Fahrrad oder E-Scootern. Außerdem wurde eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige wegen eines Rotlichtverstoßes gefertigt sowie eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Der Verkehrsdienst der Polizei Soest wird auch zukünftig Kontrollen der "2-Wheeler" durchführen, aufklären und konsequent einschreiten, um die Unfallzahlen nachhaltig zu senken.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell