Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Erwitte - Bad Westernkotten (ots)

In der Zeit zwischen dem 17. September, 11 Uhr und dem 27. September, 17:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Ahornweg ein. Die Unbekannten hebelten zunächst ein Fenster auf, um in das Hausinnere einzusteigen. Ob Wertgegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
  • 29.09.2025 – 08:24

    POL-SO: Einbruch in Tankstelle

    Werl (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Montag in eine Tankstelle an der Unnaer Straße in Werl ein. Eine Zeugin hörte gegen 3:15 Uhr die Alarmanlage der Tankstelle. Drei vermummte Personen hatten zu diesem Zeitpunkt gewaltsam die Tür zum Verkaufsraum geöffnet. Darin begaben sie sich zu einem Tresor und öffneten diesen mit Spezialwerkzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die Täter einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag. Im Anschluss stiegen ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 08:16

    POL-SO: Rollerunfall nach illegalem Zweiradrennen in Soest

    Soest (ots) - Am Sonntagnachmittag gegen 15:15 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei Soest zu einem Parkplatz eines Supermarktes im Bereich des Senator-Schwarz-Rings gerufen. Hintergrund war der Verdacht auf illegale Rennen mit motorisierten Zweirädern. Beim Eintreffen der Streifenwagen flüchteten zahlreiche Zweiradfahrer (ca. 30) vom Parkplatz. Im Zuge der anschließenden Nachfahrt kam es auf dem Behlmer Weg zu einem ...

    mehr
