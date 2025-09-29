Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Erwitte - Bad Westernkotten (ots)

In der Zeit zwischen dem 17. September, 11 Uhr und dem 27. September, 17:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Ahornweg ein. Die Unbekannten hebelten zunächst ein Fenster auf, um in das Hausinnere einzusteigen. Ob Wertgegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell