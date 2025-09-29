Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Tankstelle

Werl (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Montag in eine Tankstelle an der Unnaer Straße in Werl ein. Eine Zeugin hörte gegen 3:15 Uhr die Alarmanlage der Tankstelle. Drei vermummte Personen hatten zu diesem Zeitpunkt gewaltsam die Tür zum Verkaufsraum geöffnet. Darin begaben sie sich zu einem Tresor und öffneten diesen mit Spezialwerkzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die Täter einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag.

Im Anschluss stiegen die drei in einen dunklen Kombi mit ausländischem Kennzeichen, in dem eine vierte Person vor dem Verkaufsraum wartete. Bei dem Fahrzeug handelte es sich vermutlich um einen Audi, VW oder Skoda. Damit flüchteten die Täter mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Werl, möglicherweise auf die nahegelegene Auffahrt zur A445.

Eine Zeugin beschrieb die Täter folgendermaßen:

- männlich - etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß - ca. 20 bis 25 Jahre alt - athletische Figur

Zeugen, die Angaben zum Einbruch oder den flüchtigen Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922/91000 bei der Polizeiwache in Werl zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell