Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zigaretten entwendet

Lippstadt (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen dem 27. September, 21:30 Uhr und dem 28. September, 05:30 Uhr, in Tabakwarengeschäft in der Rathausstraße ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen die Einbrecher eine Glasscheibe ein, um sich Zutritt zu dem Verkaufsraum des Geschäftes zu verschaffen. Aus den Auslagen entwendeten die Täter eine geringe Menge an Tabakwaren. Ob noch weitere Waren gestohlen wurden, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei in Lippstadt zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

