Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brandstiftung mit Brandbeschleuniger

POL-SO: Brandstiftung mit Brandbeschleuniger
Lippstadt (ots)

Am letzten Sonntag kam es um 00:10 Uhr zum Brand einer Baumaschine im Grünen Winkel. Nach ersten Ermittlungen der Polizei konnte nicht ausgeschlossen werden, dass Brandbeschleuniger genutzt wurden, um eine Straßenwalze in Brand zu setzen. Wer die Maschine in Brand setzte, ist derzeit nicht bekannt. Der durch das Feuer entstandene Schaden wird auf 35000EUR geschätzt.

Während der Löscharbeiten wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei durch Zeugen auf einen weiteren Brand in unmittelbarer Nähe aufmerksam gemacht. Auf dem Parkplatz an der Lipperoder Straße 47 brannte ein Pkw Opel Corsa. Nach derzeitigem Kenntnisstand schlugen Unbekannte die Seitenscheibe der Fahrertür ein und setzten auch hier Brandbeschleuniger ein, um das Fahrzeug in Brand zu setzen. Die Höhe des Schadens des ausgebrannten Pkw ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den zwei Brandstiftungen geben können. Diese werden gebeten sich telefonisch unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei in Soest zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hinweis für Medienvertreter:

Das zum Download angebotene Foto darf nur mit Fotonachweis (Foto: Polizei) und gemeinsam mit der Pressemeldung verwendet werden, in deren Zusammenhang es veröffentlicht wurde. Eine gesonderte Verwendung des Fotos ist nicht gestattet. Der Urhebernachweis ist auch in sozialen Netzwerken dem Bild beizufügen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Matthias Weidemann
Telefon: 02921 - 9100 5320
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

