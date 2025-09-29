Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Soest (ots)

Bei einem Verkehrsunfall bei Soest-Paradiese wurden am späten Freitagabend vier Personen verletzt. Ein 18-jähriger Mann aus Soest fuhr gegen 22:50 Uhr mit seinem Peugeot 308 auf der K7 von Paradiese in Richtung Welver-Schwefe. In einer Rechtskurve geriet das Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Der Pkw kam schließlich in einem Bachlauf zum Stehen.

Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Seine vier Mitfahrer - ein 18-Jähriger aus Soest, ein 17-Jähriger aus Soest, eine 17-Jährige aus Soest und eine 17-Jährige aus Möhnesee - erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 12.500 Euro.

