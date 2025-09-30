PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall auf der Holzstraße - Anhänger kippt um, Fahrer leicht verletzt

Lippstadt-Cappel (ots)

Am 29.09.2025 kam es um 17:50 Uhr auf der Holzstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem landwirtschaftlichen Gespann.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein Traktor mit Anhänger die Holzstraße aus Fahrtrichtung Bad Waldliesborn kommend. Ein entgegenkommendes Fahrzeug kam ersten Ermittlungen zufolge aus bislang ungeklärter Ursache von seiner Fahrbahn ab, geriet in den Gegenverkehr und stieß mit dem Traktor zusammen.

Durch die Kollision kippte der mit Erntegut beladene Anhänger des Traktors um. Der Fahrer des Pkw, ein 74-jähriger Mann aus Lippstadt, blieb unverletzt. Der Traktorfahrer, ein 18-jähriger aus Delbrück, wurde leicht verletzt.

Sowohl das landwirtschaftliche Gespann als auch das beteiligte Fahrzeug waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Halter des Traktors kümmerte sich vor Ort um die Sicherung des Ernteguts.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Holzstraße vollständig gesperrt.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei auf folgendes aufmerksam machen:

Zurzeit sind wieder vermehrt landwirtschaftliche Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs. Diese sind häufig langsamer, breiter und schwerfälliger als andere Verkehrsteilnehmer. Um Unfälle zu vermeiden, bittet die Polizei alle Verkehrsteilnehmer um besondere Rücksichtnahme:

   - Abstand halten: Hinter landwirtschaftlichen Fahrzeugen 
     ausreichend Sicherheitsabstand einhalten - besonders, da diese 
     plötzlich abbiegen oder anhalten können.
   - Überholen mit Vorsicht: Traktoren und Erntemaschinen sind oft 
     breiter, länger und mit Anhängern unterwegs. Überholen Sie nur, 
     wenn die Strecke übersichtlich und genügend Platz vorhanden ist.
   - Geschwindigkeitsunterschied beachten: Landmaschinen fahren 
     deutlich langsamer als Pkw. Stellen Sie sich rechtzeitig auf das
     verringerte Tempo ein.
   - Blinkzeichen beachten: Landwirtschaftliche Fahrzeuge biegen oft 
     in Feld- oder Wirtschaftswege ab. Diese sind für Autofahrer 
     nicht immer sofort erkennbar. Achten Sie daher genau auf 
     Blinkzeichen und Fahrbewegungen.
   - Breite und Ladung im Blick behalten: Anhänger mit Erntegut 
     können über die Fahrbahnbreite hinausragen oder Material 
     verlieren. Fahren Sie vorsichtig und mit erhöhter 
     Aufmerksamkeit.
   - Rücksicht zeigen: Gerade während der Erntezeit sind Landwirte 
     auf die Nutzung der Straßen angewiesen. Ein defensiver Fahrstil 
     hilft, gefährliche Situationen zu vermeiden.

Hinweise für Landwirte im Straßenverkehr während der Erntezeit

Auch Landwirte tragen zur Verkehrssicherheit bei. Um Unfälle zu vermeiden, bittet die Polizei um Beachtung folgender Punkte:

   - Beleuchtung und Warnzeichen: Achten Sie darauf, dass alle 
     Beleuchtungseinrichtungen, Blink- und Bremslichter sowie 
     Warnleuchten funktionstüchtig sind und genutzt werden.
   - Saubere Fahrbahnen: Verunreinigungen durch Erde, Stroh oder 
     Erntegut sollten schnellstmöglich beseitigt oder abgesichert 
     werden, um Rutschgefahr zu vermeiden.
   -Abbiegen frühzeitig anzeigen: Beim Abbiegen in Feld- oder 
Wirtschaftswege unbedingt rechtzeitig blinken und die Geschwindigkeit
anpassen.
   - Sicherung der Ladung: Anhänger mit Erntegut müssen ordnungsgemäß
     beladen und gesichert sein, damit keine Teile auf die Fahrbahn 
     gelangen.
   - Spiegel und Sicht prüfen: Kontrollieren Sie regelmäßig Spiegel, 
     um andere Verkehrsteilnehmer rechtzeitig zu erkennen, besonders 
     Radfahrer oder Motorräder.
   - Begleitfahrzeug nutzen: Bei sehr breiten oder langsamen 
     Maschinen kann ein vorausfahrendes oder nachfolgendes 
     Begleitfahrzeug die Sicherheit deutlich erhöhen.
   - Rücksicht nehmen: Auch wenn Zeitdruck herrscht - defensive 
     Fahrweise und das Zulassen von Überholmanövern, wo gefahrlos 
     möglich, tragen wesentlich zur Unfallvermeidung bei.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

