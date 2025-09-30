PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Person flüchtet nach Unfall

Lippstadt/Erwitte (ots)

Eine unbekannte Person flüchtete in der Nacht zu Dienstag mit einem Auto vor der Polizei. Dabei kam es zu einem Verkehrsunfall in Erwitte-Bad Westernkotten.

Als die Person kurz vor 4 Uhr in der Bertramstraße in Lippstadt einen Streifenwagen der Polizei erblickte, beschleunigte sie die Mercedes A-Klasse erheblich und fuhr über die Westernkötter Straße und Nordstraße in Richtung Bad Westernkotten davon. Im Bereich des Kreisverkehrs am Ortseingang kam das Fahrzeug von der Straße ab. Die Person am Steuer, die mit einem hellen Oberteil bekleidet war, stieg daraufhin aus und flüchtete fußläufig in Richtung Ortsmitte.

Die Polizei leitete unmittelbar umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Dabei kamen auch eine Drohne der Feuerwehr und ein Diensthund der Polizei zum Einsatz. Die Maßnahmen blieben bislang ohne Erfolg. Die Person ist weiter flüchtig.

Ermittlungen ergaben, dass der Mercedes in der vergangenen Woche aus einer Kfz-Werkstatt in Delbrück (Kreis Paderborn) entwendet wurde. Die daran angebrachten Kennzeichen wurden in Delbrück von einem anderen Fahrzeug gestohlen.

Zeugen, die Angaben zur flüchtigen Person machen können oder Hinweise auf deren Aufenthaltsort haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

