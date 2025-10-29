POL-PPRP: Verkehr in der Kanalstraße kontrolliert

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte schlugen am Dienstag (28.10.2025) zwischen 7:30 Uhr - 15:40 Uhr die Beifahrerscheibe eines in der Erzbergstraße, auf Höhe der Hausnummer 52, geparkten Peugeot 208 ein und entwendeten einen Geldbeutel aus dem Auto. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail ...

