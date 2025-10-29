POL-PPRP: Verkehr in der Kanalstraße kontrolliert
Ludwigshafen (ots)
Am Dienstagnachmittag führten Kräfte der Polizei Ludwigshafen in der Kanalstraße Verkehrskontrollen durch. Innerhalb von 1,5 Stunden mussten 21 Verkehrsverstöße geahndet werden. Hierbei waren 14 Personen nicht angeschnallt, ein Fahrzeugführer benutzte während der Fahrt verbotswidrig sein Mobiltelefon, bei einem Fahrzeug war die Betriebserlaubnis erloschen und in fünf Fällen wurden wegen Fahrzeugmängeln oder fehlender Dokumente Kontrollaufforderungen ausgestellt.
