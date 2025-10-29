PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehr in der Kanalstraße kontrolliert

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagnachmittag führten Kräfte der Polizei Ludwigshafen in der Kanalstraße Verkehrskontrollen durch. Innerhalb von 1,5 Stunden mussten 21 Verkehrsverstöße geahndet werden. Hierbei waren 14 Personen nicht angeschnallt, ein Fahrzeugführer benutzte während der Fahrt verbotswidrig sein Mobiltelefon, bei einem Fahrzeug war die Betriebserlaubnis erloschen und in fünf Fällen wurden wegen Fahrzeugmängeln oder fehlender Dokumente Kontrollaufforderungen ausgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 15:51

    POL-PPRP: Geldbeutel aus Auto gestohlen

    Ludwigshafen (ots) - Unbekannte schlugen am Dienstag (28.10.2025) zwischen 7:30 Uhr - 15:40 Uhr die Beifahrerscheibe eines in der Erzbergstraße, auf Höhe der Hausnummer 52, geparkten Peugeot 208 ein und entwendeten einen Geldbeutel aus dem Auto. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 14:05

    POL-PPRP: Polizeieinsatz an Realschule - 2. Nachtrag

    Ludwigshafen (ots) - Nachtragsmeldung zur Pressemeldung vom 29.10.2025, 13:20 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6147583 Die Durchsuchung der Schule wird derzeit noch fortgeführt. Schülerinnen und Schüler, die sich in den von der Polizei gesicherten Bereichen befinden, werden sukzessive zur Anlaufstelle in der Erich-Reimann-Straße gebracht. Bislang konnten keine verdächtigen Personen festgestellt ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 13:20

    POL-PPRP: Polizeieinsatz an Realschule - 1. Nachtrag

    Ludwigshafen (ots) - 1. Nachtragsmeldung zur Pressemeldung vom 29.10.2025, 12:15 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6147515 Die Schule wird derzeit von Polizeikräften durchsucht. Hierbei müssen die Schüler bis zum Abschluss der Durchsuchung in den Klassenräumen verbleiben. Bislang konnten keine verdächtigen Personen festgestellt werden. Schüler, die sich zum Beginn der Einsatzmaßnahmen bereits ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren