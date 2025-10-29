Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz an Realschule - 1. Nachtrag

Ludwigshafen (ots)

1. Nachtragsmeldung zur Pressemeldung vom 29.10.2025, 12:15 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6147515

Die Schule wird derzeit von Polizeikräften durchsucht. Hierbei müssen die Schüler bis zum Abschluss der Durchsuchung in den Klassenräumen verbleiben. Bislang konnten keine verdächtigen Personen festgestellt werden. Schüler, die sich zum Beginn der Einsatzmaßnahmen bereits außerhalb des Schulgebäudes befanden, wurden zur Leichtathletikhalle in der Erich-Reimann-Straße gebracht.

Dort wurde eine Anlaufstelle für Angehörige eingerichtet.

Es liegen weiterhin keine Hinweise auf eine tatsächliche Gefahrenlage oder verletzte Personen vor.

