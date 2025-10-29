PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz an Realschule

Ludwigshafen (ots)

Derzeit findet ein Polizeieinsatz in einer Realschule im Stadtteil Mundenheim statt, nachdem Zeugen eine mit einem Messer bewaffnete Person auf dem Schulgelände gemeldet hatten. Gemäß unseren vorbereiteten Einsatzkonzepten sind wir mit starken Polizeikräften vor Ort, um die Schule zu durchsuchen.

Der Bereich um die Schule ist abgesperrt. Bislang gibt es keine Hinweise auf eine tatsächliche Gefahrenlage.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 15:14

    POL-PPRP: Informationsveranstaltungen und Tipps zur Prävention von Betrugsmaschen

    Speyer (ots) - Tagtäglich rufen Betrüger beispielsweise als "falsche Polizeibeamte" oder "falsche Enkel" lebensältere Menschen an und versuchen mit immer neuen Maschen an deren Geld zu kommen. Obwohl schon viele Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den trickreichen Betrügern in Einzelfällen ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 14:46

    POL-PPRP: Autodieb in Untersuchungshaft

    Ludwigshafen (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Am 23.10.2025, gegen 16:00 Uhr, stellten Polizeikräfte einen 31-jährigen Mann in der Hebelstraße fest, der mit einem gestohlenen Renault Twingo unterwegs war. Der Fahrer, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde vorläufig ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 08:53

    POL-PPRP: Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (28.10.2025, 3:18 Uhr) brach eine unbekannte Person in einen Kiosk in der Rheingönheimer Straße, Ecke Marsstraße, ein und entwendete Bargeld sowie Tabakwaren. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte den Einbruch und verständigte umgehend die Polizei. Trotzdem konnte der Täter unerkannt flüchten. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren