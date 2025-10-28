POL-PPRP: Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Am frühen Dienstagmorgen (28.10.2025, 3:18 Uhr) brach eine unbekannte Person in einen Kiosk in der Rheingönheimer Straße, Ecke Marsstraße, ein und entwendete Bargeld sowie Tabakwaren. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte den Einbruch und verständigte umgehend die Polizei. Trotzdem konnte der Täter unerkannt flüchten. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .
