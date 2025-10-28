POL-PPRP: Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht

Speyer (ots) - Am Montag (27.10.2025), gegen 20 Uhr, brach in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kämmererstraße in Speyer ein Brand aus. Das Feuer beschränkte sich auf die Küche und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.200 Euro. Die 31-jährige Bewohnerin sowie ein 29-jähriger Nachbar erlitten leichte Verletzungen und wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die ...

mehr