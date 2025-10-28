POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Am Sonntag, den 26.10.2025, versuchten Unbekannte zwischen 12:30 Uhr und 14 Uhr in eine Wohnung in der Mußbacher Straße nahe der Maudacher Straße einzubrechen. Der Einbruchsversuch scheiterte jedoch. Wer kann Hinweise zum versuchten Einbruch geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .
