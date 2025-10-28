Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Wohnung

Speyer (ots)

Am Montag (27.10.2025), gegen 20 Uhr, brach in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kämmererstraße in Speyer ein Brand aus. Das Feuer beschränkte sich auf die Küche und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.200 Euro. Die 31-jährige Bewohnerin sowie ein 29-jähriger Nachbar erlitten leichte Verletzungen und wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen geht derzeit von fahrlässiger Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

