POL-PPRP: Brand in Mehrfamilienhaus
Ludwigshafen (ots)
Am Sonntag (26.10.2025), gegen 17:30 Uhr, brach in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Margarethenstraße ein Brand aus. Der Brand beschränkte sich auf einen Raum der Wohnung und konnte gelöscht werden, bevor er auf die gesamte Wohnung übergriff. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Die Wohnung ist vorübergehend nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
