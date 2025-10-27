Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Sonntag kam es gegen 12 Uhr an der Kreuzung Rottstraße und Saarlandstraße zu einem Unfall zwischen zwei Autos. Ein 29-jähriger befuhr den linken Fahrstreifen der Saarlandstraße in Richtung Innenstadt als der in entgegen gesetzter Richtung fahrende 27-jährige Fahrer verbotswidrig nach links in die Rottstraße abbiegen wollte und ihm die Vorfahrt nahm. Es kam es zur Kollision. Die Unfallstelle wurde gesperrt bis beide Autos abgeschleppt und die Straße gereinigt war. Rettungskräfte versorgten den leichtverletzten 29-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus.

