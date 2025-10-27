PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Sonntag kam es gegen 12 Uhr an der Kreuzung Rottstraße und Saarlandstraße zu einem Unfall zwischen zwei Autos. Ein 29-jähriger befuhr den linken Fahrstreifen der Saarlandstraße in Richtung Innenstadt als der in entgegen gesetzter Richtung fahrende 27-jährige Fahrer verbotswidrig nach links in die Rottstraße abbiegen wollte und ihm die Vorfahrt nahm. Es kam es zur Kollision. Die Unfallstelle wurde gesperrt bis beide Autos abgeschleppt und die Straße gereinigt war. Rettungskräfte versorgten den leichtverletzten 29-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

  • 27.10.2025 – 15:28

    POL-PPRP: Autoscheibe eingeschlagen

    Ludwigshafen (ots) - Zwischen Samstag (25.10.2025), 21 Uhr und Dienstag (26.10.2025), 6 Uhr, schlugen Unbekannte die Fahrerscheibe eines im Parkhaus in der Rossinistraße abgestellten, roten Mitsubishi Space Star ein und entwendeten Leergut. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 08:04

    POL-PPRP: Einbruch in Garage

    Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum von Freitag, den 24.10.2025 gegen 18:00 Uhr bis Samstag, den 25.10.2025 gegen 10:00 Uhr wurde eine Garage eines Garagenkomplexes in der Steiermarkstraße in Ludwigshafen durch unbekannte Täter aufgebrochen. Aus der Garage wurden mehrere Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 2000 Euro entwendet. Haben Sie etwas Verdächtiges wahrgenommen oder sogar die Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, ...

    mehr
