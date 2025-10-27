PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Neuer Kinder-Podcast "Sicher zur Schule!" - Tipps für einen sicheren Schulweg

Ludwigshafen (ots)

Pünktlich zum Ende der Herbstferien startet das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit einem neuen Angebot für Grundschulkinder: Der Podcast "Sicher zur Schule!" vermittelt auf kindgerechte Weise, wie der tägliche Schulweg sicher gemeistert werden kann - ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, im Bus oder im Auto.

In einem lebendigen Dialog zwischen Michael Lerch, Leiter des Sachbereichs "Zentrale Prävention", und der 12-jährigen Fiona werden die wichtigsten Verkehrsregeln erklärt. Dazu gehören der "Stopp-Links-Rechts-Links"-Check, das Tragen eines Helms, die Bedeutung von Sichtbarkeit sowie das richtige Verhalten an Zebrastreifen, Ampeln und im toten Winkel.

Kurze Mitmach-Momente und ein Mini-Quiz laden die Kinder zum Ausprobieren ein. "Wir wollen Kinder auf Augenhöhe erreichen, ihnen praktische Merksätze an die Hand geben und Sicherheit zur Gewohnheit machen", betont Lerch.

Der Podcast ist ab sofort online verfügbar. Jetzt reinhören! https://www.youtube.com/watch?v=xhxA_UxSEnQ

