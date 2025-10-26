POL-PPRP: Einbruch in Garage
Ludwigshafen (ots)
Im Zeitraum von Freitag, den 24.10.2025 gegen 18:00 Uhr bis Samstag, den 25.10.2025 gegen 10:00 Uhr wurde eine Garage eines Garagenkomplexes in der Steiermarkstraße in Ludwigshafen durch unbekannte Täter aufgebrochen. Aus der Garage wurden mehrere Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 2000 Euro entwendet. Haben Sie etwas Verdächtiges wahrgenommen oder sogar die Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de
