POL-PPRP: Einbruch in Garage

Ludwigshafen (ots) - Bereits in der Nacht von Freitag, den 24.10.2025 auf Samstag, den 25.10.2025 kam es in einem Parkhaus in der Rossinistraße in Ludwigshafen zu einem Einbruch in ein geparktes Fahrzeug. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurden mehrere Gegenstände entwendet. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls. Haben Sie verdächtige Personen beobachtet und können Angaben zu dem Täter machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei ...

