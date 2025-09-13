Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuer in Recyclingbetrieb - Feuerwehr mit zwei Löschzügen im Einsatz

Hamburg (ots)

Hamburg-Eidelstedt, Sandgrube, Feuer mit zwei Löschzügen, 13.09.2025, 00:10 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg gegen 00:10 Uhr ein Brand in einem Recyclingbetrieb für Bauschutt gemeldet.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte der zuständigen Feuer- und Rettungswache Stellingen brannten Bauschutt und Gewerbeabfälle unter einer Schleppdachhalle. Auch Teile der Halle selbst waren vom Feuer betroffen.

Der Einsatzleiter erhöhte daraufhin umgehend das Alarmstichwort auf "Feuer mit zwei Löschzügen".

Die Brandbekämpfung wurde zügig mit mehreren Wasserwerfern und Strahlrohren eingeleitet und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Förderanlage.

Vor Ort wird die Feuerwehr bei den Löscharbeiten an den Abfällen und dem Bauschutt tatkräftig durch zwei Radlader des Technischen Hilfswerks (THW) unterstützt.

Nach aktuellem Stand werden sich die Brandbekämpfungsmaßnahmen noch bis in den Nachmittag hineinziehen.

Verletzt wurde bei diesem Brand niemand.

Aufgrund der Rauchausbreitung wurde um 01:43 Uhr eine Warnung für die Bevölkerung über verschiedene Warn-Apps herausgegeben. Durch Erkundungsfahrzeuge der Feuerwehr, sogenannte CBRN-Erkunder, konnte jedoch keine erhöhte Schadstoffbelastung festgestellt werden.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst Hamburg sind mit insgesamt 85 Einsatzkräften im Einsatz für Hamburg.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell