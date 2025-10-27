Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autoscheibe eingeschlagen

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Samstag (25.10.2025), 21 Uhr und Dienstag (26.10.2025), 6 Uhr, schlugen Unbekannte die Fahrerscheibe eines im Parkhaus in der Rossinistraße abgestellten, roten Mitsubishi Space Star ein und entwendeten Leergut. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell