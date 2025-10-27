PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brennendes Sofa

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Sonntag geriet gegen 20 Uhr auf einem überdachten Balkon ein Sofa in der Richard-Dehmel-Straße in Brand. Um die Ausbreitung des Feuers zu verhindern, stieß der 62-Jährige Besitzer das Möbelstück in den darunterliegenden Garten. Die Bewohner blieben unverletzt und die Feuerwehr konnte das Sofa löschen. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 15:29

    POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

    Ludwigshafen (ots) - Am gestrigen Sonntag kam es gegen 12 Uhr an der Kreuzung Rottstraße und Saarlandstraße zu einem Unfall zwischen zwei Autos. Ein 29-jähriger befuhr den linken Fahrstreifen der Saarlandstraße in Richtung Innenstadt als der in entgegen gesetzter Richtung fahrende 27-jährige Fahrer verbotswidrig nach links in die Rottstraße abbiegen wollte und ihm die Vorfahrt nahm. Es kam es zur Kollision. Die ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 15:28

    POL-PPRP: Autoscheibe eingeschlagen

    Ludwigshafen (ots) - Zwischen Samstag (25.10.2025), 21 Uhr und Dienstag (26.10.2025), 6 Uhr, schlugen Unbekannte die Fahrerscheibe eines im Parkhaus in der Rossinistraße abgestellten, roten Mitsubishi Space Star ein und entwendeten Leergut. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren