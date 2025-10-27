POL-PPRP: Brennendes Sofa
Ludwigshafen (ots)
Am gestrigen Sonntag geriet gegen 20 Uhr auf einem überdachten Balkon ein Sofa in der Richard-Dehmel-Straße in Brand. Um die Ausbreitung des Feuers zu verhindern, stieß der 62-Jährige Besitzer das Möbelstück in den darunterliegenden Garten. Die Bewohner blieben unverletzt und die Feuerwehr konnte das Sofa löschen. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
