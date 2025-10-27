POL-PPRP: Brennendes Sofa

Ludwigshafen (ots) - Am gestrigen Sonntag kam es gegen 12 Uhr an der Kreuzung Rottstraße und Saarlandstraße zu einem Unfall zwischen zwei Autos. Ein 29-jähriger befuhr den linken Fahrstreifen der Saarlandstraße in Richtung Innenstadt als der in entgegen gesetzter Richtung fahrende 27-jährige Fahrer verbotswidrig nach links in die Rottstraße abbiegen wollte und ihm die Vorfahrt nahm. Es kam es zur Kollision. Die ...

