PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Die dunkle Jahreszeit ist da: Jetzt kostenlosen Rat bei der Polizei einholen!

Märkischer Kreis (ots)

"Riegel vor!" lautetet der Titel einer Herbst-Kampagne gegen Einbrecher. Zum Start in die dunkle Jahreszeit bietet die Kriminalprävention der Polizei MK erstmals im größeren Rahmen Online-Sprechzeiten und einen Online-Vortrag an.

Im Schutz der Dunkelheit lassen sich Türen und Fenster viel besser unbeobachtet aufbrechen. Einbrecher lieben finstere Hintereingänge, alte Fenster und Hinweise auf abwesende Hausbewohner. Auch Weihnachten oder andere Feiertage sind den Tätern keineswegs "heilig". Wer bereits einen Einbruch erlebt hat, der weiß, dass es nicht nur um materielle Schäden geht: Die Täter dringen schließlich in den intimsten Aufenthaltsbereich ein. Sie ziehen auf der Suche nach Geldverstecken Wäsche aus den Schränken, durchwühlen Schreibtische und verteilen alle Inhalte in den Zimmern. Die Opfer brauchen oft Tage, bis alles wieder in Ordnung ist. Es bleibt ein Gefühl der Unsicherheit.

Die Palette möglicher Gegenmaßnahmen reicht von einfachen Verhaltensänderungen bis hin zu Umbaumaßnahmen und sind völlig individuell.

Die Polizei verrät, wie Mieter oder Wohnungseigentümer den "Riegel vor" legen. Christoph Preker, Präventionsberater vom Kriminalkommissariat Vorbeugung, bietet im Rahmen der Aktionswoche eine ganze Reihe von Möglichkeiten an, sich zu informieren oder sogar individuell beraten zu lassen.

Am Montag, 20. Oktober, gibt es um 18 Uhr einen Vortrag zum Thema Einbruchschutz in der Umbaubar, Friedrich-Ebert-Straße 372 in Kierspe. Für den Rahmen sorgt die Provinzial-Geschäftsstelle Stephan Jatzkowski. Es ist eine Anmeldung nötig per Mail an kpo.maerkischerkreis@polizei.nrw.de.

Am Donnerstag, 23. Oktober, um 18 Uhr, lädt die Polizei ins GEWOGE-Mitgliederforum am Lendringser Platz 5 in Menden ein. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Außerdem finden Sie am Freitag, 24.10.2025, von 10 bis 14 Uhr, einen Beratungsstand bei der Sparkasse Menden.

Am Samstag, 25. Oktober, bietet die Kriminalprävention von 8 bis 16 Uhr individuelle Online-Beratungen an. Mieter oder Wohnungs- und Hauseigentümer können sich mit mobilen Endgeräten (Handy oder Tablet) per Video-Chat beraten lassen. Mit dem Gerät in der Hand können sie Präventionsberater Christoph Preker die sicherheitsre-levanten Stellen von außen und innen zeigen. Vom Fachmann bekommen Sie einen klaren Fahrplan, welche Schritte zu einem effektiven Einbruchschutz führen. Die Beratung dauert etwa 45 Minuten. Eine Voranmeldung ist nötig per Mail an kpo.maerkischerkreis@polizei.nrw.de. Dann werden Termine und Zugangsdaten vergeben.

Am Sonntag, 26. Oktober, um 17 Uhr bietet die Kriminalprävention einen Online-Vortrag zum Thema Einbruchschutz an. Die Zugangsdaten gibt es nach der Anmeldung per Mail an kpo.maerkischerkreis@polizei.nrw.de.

Sämtliche Vorträge und Beratungen sind kostenlos! (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 13:41

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Iserlohn (ots) - Ort Letmathe, Oeger Straße Zeit 15.10.2025, 07:45 Uhr bis 12:45 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 695 Verwarngeldbereich 99 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 42 Anzahl der Fahrverbote 3 Höchster Messwert 70 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 11:24

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Herscheid (ots) - Ort Birkenhof L 561 FR Hüighausen Zeit 15.10.2025, 05:07 Uhr bis 07:48 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 715 Verwarngeldbereich 32 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 4 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 103 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo) Rückfragen von Medienvertretern ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 07:45

    POL-MK: An Kita gehebelt

    Iserlohn (ots) - In der Nacht auf Mittwoch haben Unbekannte an den Fenstern eines Kindergartens am Grüner Weg mit einem Werkzeug gehebelt. Ins Gebäude kam keiner, die Polizei ermittelt zum Einbruchsversuch und bittet Zeugen um Hinweise. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren