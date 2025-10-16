Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Die dunkle Jahreszeit ist da: Jetzt kostenlosen Rat bei der Polizei einholen!

Märkischer Kreis (ots)

"Riegel vor!" lautetet der Titel einer Herbst-Kampagne gegen Einbrecher. Zum Start in die dunkle Jahreszeit bietet die Kriminalprävention der Polizei MK erstmals im größeren Rahmen Online-Sprechzeiten und einen Online-Vortrag an.

Im Schutz der Dunkelheit lassen sich Türen und Fenster viel besser unbeobachtet aufbrechen. Einbrecher lieben finstere Hintereingänge, alte Fenster und Hinweise auf abwesende Hausbewohner. Auch Weihnachten oder andere Feiertage sind den Tätern keineswegs "heilig". Wer bereits einen Einbruch erlebt hat, der weiß, dass es nicht nur um materielle Schäden geht: Die Täter dringen schließlich in den intimsten Aufenthaltsbereich ein. Sie ziehen auf der Suche nach Geldverstecken Wäsche aus den Schränken, durchwühlen Schreibtische und verteilen alle Inhalte in den Zimmern. Die Opfer brauchen oft Tage, bis alles wieder in Ordnung ist. Es bleibt ein Gefühl der Unsicherheit.

Die Palette möglicher Gegenmaßnahmen reicht von einfachen Verhaltensänderungen bis hin zu Umbaumaßnahmen und sind völlig individuell.

Die Polizei verrät, wie Mieter oder Wohnungseigentümer den "Riegel vor" legen. Christoph Preker, Präventionsberater vom Kriminalkommissariat Vorbeugung, bietet im Rahmen der Aktionswoche eine ganze Reihe von Möglichkeiten an, sich zu informieren oder sogar individuell beraten zu lassen.

Am Montag, 20. Oktober, gibt es um 18 Uhr einen Vortrag zum Thema Einbruchschutz in der Umbaubar, Friedrich-Ebert-Straße 372 in Kierspe. Für den Rahmen sorgt die Provinzial-Geschäftsstelle Stephan Jatzkowski. Es ist eine Anmeldung nötig per Mail an kpo.maerkischerkreis@polizei.nrw.de.

Am Donnerstag, 23. Oktober, um 18 Uhr, lädt die Polizei ins GEWOGE-Mitgliederforum am Lendringser Platz 5 in Menden ein. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Außerdem finden Sie am Freitag, 24.10.2025, von 10 bis 14 Uhr, einen Beratungsstand bei der Sparkasse Menden.

Am Samstag, 25. Oktober, bietet die Kriminalprävention von 8 bis 16 Uhr individuelle Online-Beratungen an. Mieter oder Wohnungs- und Hauseigentümer können sich mit mobilen Endgeräten (Handy oder Tablet) per Video-Chat beraten lassen. Mit dem Gerät in der Hand können sie Präventionsberater Christoph Preker die sicherheitsre-levanten Stellen von außen und innen zeigen. Vom Fachmann bekommen Sie einen klaren Fahrplan, welche Schritte zu einem effektiven Einbruchschutz führen. Die Beratung dauert etwa 45 Minuten. Eine Voranmeldung ist nötig per Mail an kpo.maerkischerkreis@polizei.nrw.de. Dann werden Termine und Zugangsdaten vergeben.

Am Sonntag, 26. Oktober, um 17 Uhr bietet die Kriminalprävention einen Online-Vortrag zum Thema Einbruchschutz an. Die Zugangsdaten gibt es nach der Anmeldung per Mail an kpo.maerkischerkreis@polizei.nrw.de.

Sämtliche Vorträge und Beratungen sind kostenlos! (cris)

