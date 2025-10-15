Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Iserlohn (ots)
Ort Letmathe, Oeger Straße
Zeit 15.10.2025, 07:45 Uhr bis 12:45 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 695 Verwarngeldbereich 99 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 42 Anzahl der Fahrverbote 3 Höchster Messwert 70 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)
