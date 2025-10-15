Hemer (ots) - Unbekannte haben sich in der Nacht auf Mittwoch gewaltsam Zutritt zu einem Verkaufswagen auf einem Supermarktparkplatz an der Urbecker Straße verschafft. Sie brachen gewaltsam die Tür auf und durchwühlten das Innere, nun ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: ...

mehr