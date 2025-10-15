Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: An Kita gehebelt
Iserlohn (ots)
In der Nacht auf Mittwoch haben Unbekannte an den Fenstern eines Kindergartens am Grüner Weg mit einem Werkzeug gehebelt. Ins Gebäude kam keiner, die Polizei ermittelt zum Einbruchsversuch und bittet Zeugen um Hinweise. (lubo)
