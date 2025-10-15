Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Wurstwagen durchwühlt
Hemer (ots)
Unbekannte haben sich in der Nacht auf Mittwoch gewaltsam Zutritt zu einem Verkaufswagen auf einem Supermarktparkplatz an der Urbecker Straße verschafft. Sie brachen gewaltsam die Tür auf und durchwühlten das Innere, nun ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen. (lubo)
