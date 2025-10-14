Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Kita durchwühlt
Kierspe (ots)
Unbekannte durchwühlten über das Wochenende eine Kita am Glockenweg. Sie gelangten auf unbekannte Weise ins Innere und entwendeten Bargeld, die Kriminalpolizei ermittelt nun und bittet Zeugen um Hinweise. (lubo)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell