POL-MK: Kita durchwühlt

Menden (ots) - Gestern Nachmittag sorgte ein 29-Jähriger am Hönnenwerth gegen 16.30 Uhr für Aufsehen. Der laut einer Zeugin stark alkoholisierte Mann habe in einem Grünstreifen gelegen und sich dann am Fahrradfahren versucht. Die Polizisten trafen den wagemutigen Radler an der Carl-Benz-Straße an, dort lief er dann davon in Richtung der Fröndenberger Straße, wo er die Beamten aggressiv anbrüllte und nach ihnen trat. Er stieß verbale Bedrohungen aus und versuchte ...

