Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbrecher an der Grundschule
Iserlohn (ots)
Gestern Morgen stellte ein Angestellter Hebelspuren an der Sporthalle der Grundschule in Gerlingsen fest. Offenbar versuchten unbekannte Täter über das Wochenende, ins Gebäude einzudringen, was jedoch misslang. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (lubo)
