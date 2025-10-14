POL-MK: Einbrecher an der Grundschule

Iserlohn / Letmathe (ots) - Am Holunderweg wurden am 3.10., 7.10. und am 9.10. Schrauben vor den Reifen geparkter Autos so platziert, dass diese beim Losfahren beschädigt wurden. Die Polizei ermittelt in der Angelegenheit und sucht Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen haben Unbekannte eine Scheibe zu einer Kita ...

