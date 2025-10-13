PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Sachbeschädigungen, Diebstählen und Einbruch

Iserlohn / Letmathe (ots)

Am Holunderweg wurden am 3.10., 7.10. und am 9.10. Schrauben vor den Reifen geparkter Autos so platziert, dass diese beim Losfahren beschädigt wurden. Die Polizei ermittelt in der Angelegenheit und sucht Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist.

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen haben Unbekannte eine Scheibe zu einer Kita am Kalkofen eingeschlagen. Womöglich wollten sie in den Innenraum gelangen, was jedoch nicht der klappte. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchs und bittet Zeugen um Hinweise.

In der Nacht auf Sonntag sind Unbekannte gewaltsam in eine Gartenhütte an der Piepenstockstraße eingedrungen und haben dort diverse Gartengeräte entwendet. (lubo)

Unbekannte Täter versuchten zwischen Freitagmittag und Sonntagmorgen das Mofa eines Iserlohners an der Oeger Straße zu stehlen. Der Versuch misslang zwar, allerdings richteten die Unbekannten erheblichen Schaden am Fahrzeug an. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. (dill)

Einbrecher versuchten in der Nacht zu Sonntag in ein Vereinsheim an der Schwerter Straße einzudringen. Ihr Versuch die Tür aufzubrechen misslang. Am Fürst-Adolf-Weg hatten es Einbrecher bereits eine Nacht zuvor an einem Vereinsheim versucht. Hier gelang es ihnen, eine Tür zu öffnen und Bargeld zu entwenden. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Die Telefonnummer für Hinweise lautet 02371/9199-0. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 13:58

    POL-MK: Diebe gesucht

    Hemer (ots) - Am Lusebrink und an der Hauptstraße wurden von Samstag auf Sonntag zwei Heckscheiben geparkter Autos eingeschlagen. Wer hat etwas gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Hemer unter 0237290990 entgegen. Sonntagfrüh um 4.30 Uhr beobachtete ein Sicherheitsdienstmitarbeiter mehrere vermummte Männer auf dem Gelände einer Metallfirma an der Hönnetalstraße. Sie flüchteten und hatten sich offenbar zuvor Zutritt zu dem Werksgelände verschafft, um Metall zu ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 13:55

    POL-MK: Autos durchwühlt

    Nachrodt-Wiblingwerde (ots) - An der Jahnstraße und an der Schillerstraße wurden Pkw durchwühlt. Unbekannte haben sich zu beiden Fahrzeugen gewaltsam Zugang verschafft und von Samstag auf Sonntag zwei Jacken, sowie ein volles Portemonnaie entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen und warnt davor, Wertsachen im Auto liegen zu lassen. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 13:53

    POL-MK: Autobrand und Einbrüche

    Kierspe (ots) - An einem Wanderparkplatz in Kierspe Hölterhaus ist Sonntagabend ein Toyota ausgebrannt. Ein Dortmunder hatte das Fahrzeug geparkt und war im Wald unterwegs, dann wurde er gegen 19.30 Uhr von einem Mann auf das brennende Fahrzeug aufmerksam gemacht. Die Polizei ermittelt wegen einer möglichen Brandstiftung und sucht nun nach Zeugen. (lubo) Über aufgehebelte Fenster drangen unbekannte Täter in den zurückliegenden Tagen in mehrere Gebäude im Stadtgebiet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren