POL-MK: Zeugensuche nach Sachbeschädigungen, Diebstählen und Einbruch

Iserlohn / Letmathe (ots)

Am Holunderweg wurden am 3.10., 7.10. und am 9.10. Schrauben vor den Reifen geparkter Autos so platziert, dass diese beim Losfahren beschädigt wurden. Die Polizei ermittelt in der Angelegenheit und sucht Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist.

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen haben Unbekannte eine Scheibe zu einer Kita am Kalkofen eingeschlagen. Womöglich wollten sie in den Innenraum gelangen, was jedoch nicht der klappte. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchs und bittet Zeugen um Hinweise.

In der Nacht auf Sonntag sind Unbekannte gewaltsam in eine Gartenhütte an der Piepenstockstraße eingedrungen und haben dort diverse Gartengeräte entwendet. (lubo)

Unbekannte Täter versuchten zwischen Freitagmittag und Sonntagmorgen das Mofa eines Iserlohners an der Oeger Straße zu stehlen. Der Versuch misslang zwar, allerdings richteten die Unbekannten erheblichen Schaden am Fahrzeug an. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. (dill)

Einbrecher versuchten in der Nacht zu Sonntag in ein Vereinsheim an der Schwerter Straße einzudringen. Ihr Versuch die Tür aufzubrechen misslang. Am Fürst-Adolf-Weg hatten es Einbrecher bereits eine Nacht zuvor an einem Vereinsheim versucht. Hier gelang es ihnen, eine Tür zu öffnen und Bargeld zu entwenden. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Die Telefonnummer für Hinweise lautet 02371/9199-0. (dill)

