POL-MK: Autos durchwühlt
Nachrodt-Wiblingwerde (ots)
An der Jahnstraße und an der Schillerstraße wurden Pkw durchwühlt. Unbekannte haben sich zu beiden Fahrzeugen gewaltsam Zugang verschafft und von Samstag auf Sonntag zwei Jacken, sowie ein volles Portemonnaie entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen und warnt davor, Wertsachen im Auto liegen zu lassen. (lubo)
