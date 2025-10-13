Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizisten beleidigt

Einbruch in KiTa

Unbekannte beschädigen mindestens zehn Autos

Lüdenscheid (ots)

Ein Lüdenscheider randalierte Freitagabend auf der Wilhelmstraße am Stern-Center. In Gegenwart von Passanten verhielt er sich aggressiv und hatte laut Zeugenangaben beinahe eine Schlägerei angezettelt. Eine Polizeistreife kam zufällig vorbei und nahm sich seiner an. Als auch die Beamten den stark alkoholisierten 53-Jährigen nicht beruhigen konnten, nahmen sie ihn mit auf die Wache. Dabei beleidigte er die Polizisten mehrfach unter der Gürtellinie und sperrte sich gegen die Ingewahrsamnahme. Er verblieb bis zur Ausnüchterung in einer Zelle. Gegen ihn wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt. (dill)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu heute in eine KiTa an der Bahnhofsallee ein. Sie durchsuchten die Räume und richteten Schäden an Türen und Schränken an. Ob sie Beute machten ist noch unklar. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag mindestens zehn geparkte Autos beschädigt. Die Tatorte lagen vor allem an der Parkstraße (9) und an der Friesenstraße (1). Die Vandalen beschädigten jeweils die Außenspiegel. Anwohner wurden gegen 3.55 Uhr wach und hörten einen Knall und lautes Lachen von "männlichen jüngeren Stimmen". Wer hat in der Tatnacht die Täter beobachtet? Die Polizei nimmt Hinweise unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

