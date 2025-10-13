PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MK: Einbruch in Vereinsheim

Menden (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Freitag in ein Vereinsheim an der Münkerstraße ein. Sie entwendeten Bargeld und beschädigten eine Tür. Hinweise zur Tat nimmt die Wache Menden entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

