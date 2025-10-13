POL-MK: Einbruch in Vereinsheim

Plettenberg (ots) - Ein nackter Iserlohner (30) hat Freitagmittag einen Einsatz an der Maibaumstraße ausgelöst. Zeugen meldeten den komplett entkleideten Mann im Garten eines Wohnhauses. Wie sich später herausstellte, steht er im Verdacht, zuvor mehrere Beschädigungen verursacht zu haben, darunter ein Zaun sowie ein Pool. Als die Polizei eintraf, rannte er über ...

mehr