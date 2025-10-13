Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Vereinsheim
Menden (ots)
Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Freitag in ein Vereinsheim an der Münkerstraße ein. Sie entwendeten Bargeld und beschädigten eine Tür. Hinweise zur Tat nimmt die Wache Menden entgegen. (dill)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell