Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schwerter kommt bei Verkehrsunfall ums Leben

Bild-Infos

Download

Menden (ots)

Der Fahrer eines Drei-Rades ist gestern Nachmittag auf der Gruländer Straße ums Leben gekommen.

Der 66-jährige Fahrer aus Schwerte war kurz nach 15.30 Uhr in Richtung Unna unterwegs. Er überholte laut Zeugenangaben mehrere Autofahrer, verlor nach dem Überholvorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam zu Fall und rutschte in den Straßengraben. Trotz sofortiger Reanimationsversuche und Einsatzes u.a. eines Rettungshubschraubers verstarb er noch an der Unfallstelle.

Die Straße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Bochum sicherte Spuren. Das dreirädrige Fahrzeug vom Typ "Quadro" wurde sichergestellt. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell