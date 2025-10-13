Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßliche Ladendiebe mit Fahrzeug vollgestopft mit Kaffee und Pistazien unterwegs

Is.-Letmathe (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag zwei mutmaßliche Ladendiebe vorläufig festgenommen, dessen Fahrzeug komplett vollgestopft war mit Säcken voller Kaffee und Pistazien.

Ein Ladendetektiv hatte den Mann und die Frau am Nachmittag in einem Discounter An Pater und Nonne beobachtet. Die Frau stopfte sich diverse Packungen Pistazien unter ihren speziell präparierten Rock und trug sie raus. Der Detektiv verfolgte das Fahrzeug und lotste die Polizei zu dem Standort. Im Bereich Schwerter Straße/ Berliner Allee stoppte die Polizei den Wagen mit Duisburger Kennzeichen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs kamen insgesamt zehn blaue Mülltüten, prall gefüllt mit Kaffee und Pistazien im Wert von mehreren tausend Euro zum Vorschein. Im Auto saßen ein 33-jähriger Mann und eine 32-jährige Frau, beide gemeldet in Essen. Soweit eine sprachliche Verständigung möglich war, behaupteten die beiden, die Artikel gekauft zu haben. Quittungen konnten sie jedoch nicht vorweisen. Die Polizei nahm das Paar vorläufig fest und ermittelt wegen eines besonders schweren Falls von Ladendiebstahl. Die wahrscheinlich weiteren Tatorte sind unbekannt. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell