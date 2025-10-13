PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßliche Ladendiebe mit Fahrzeug vollgestopft mit Kaffee und Pistazien unterwegs

POL-MK: Mutmaßliche Ladendiebe mit Fahrzeug vollgestopft mit Kaffee und Pistazien unterwegs
  • Bild-Infos
  • Download

Is.-Letmathe (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag zwei mutmaßliche Ladendiebe vorläufig festgenommen, dessen Fahrzeug komplett vollgestopft war mit Säcken voller Kaffee und Pistazien.

Ein Ladendetektiv hatte den Mann und die Frau am Nachmittag in einem Discounter An Pater und Nonne beobachtet. Die Frau stopfte sich diverse Packungen Pistazien unter ihren speziell präparierten Rock und trug sie raus. Der Detektiv verfolgte das Fahrzeug und lotste die Polizei zu dem Standort. Im Bereich Schwerter Straße/ Berliner Allee stoppte die Polizei den Wagen mit Duisburger Kennzeichen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs kamen insgesamt zehn blaue Mülltüten, prall gefüllt mit Kaffee und Pistazien im Wert von mehreren tausend Euro zum Vorschein. Im Auto saßen ein 33-jähriger Mann und eine 32-jährige Frau, beide gemeldet in Essen. Soweit eine sprachliche Verständigung möglich war, behaupteten die beiden, die Artikel gekauft zu haben. Quittungen konnten sie jedoch nicht vorweisen. Die Polizei nahm das Paar vorläufig fest und ermittelt wegen eines besonders schweren Falls von Ladendiebstahl. Die wahrscheinlich weiteren Tatorte sind unbekannt. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 09:20

    POL-MK: Frau angefahren: Zeugensuche

    Lüdenscheid (ots) - Am Morgen des 09.10.2025, gegen 05:32 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer 53-jährigen Fußgängerin, welche die Fahrbahn im Bereich der Hochstraße (L561), Höhe der Hausnummer 36, (Fußgängerampel) überqueren wollte. Im Nachgang stellte die Fußgängerin fest, dass sie bei dem Zusammenstoß leicht verletzt worden war. Der Fahrzeugführer des PKW ist zum aktuellen ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 09:01

    POL-MK: Einbrecher an Schulen

    Iserlohn / Hemer (ots) - Iserlohn In der vergangenen Nacht gegen 1.15 Uhr rückte die Polizei wegen eines Einbruchalarms zu einer Schule am Kalkofen aus, an einem Fenster wurde Hebelspuren entdeckt. Mögliche Tatverdächtige konnten in der Nähe nicht mehr angetroffen werden, die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (lubo) Hemer In der Nacht auf Donnerstag haben sich Unbekannte Zutritt in die Europaschule in Hemer verschafft. Über ein Fenster gelangten sie in einen Büroraum ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 08:58

    POL-MK: Falsche Handwerker auf Tour

    Menden (ots) - Am Wasserrad, Donnerstag, 13 Uhr: Ein falscher Handwerker bestiehlt eine Seniorin. Zunächst klopfte der Mann an der Haustür und bat um Eintritt, er müsse die Leitungen überprüfen. Die Dame solle die Dusche anstellen, er müsse etwas prüfen. Nach wenigen Minuten seiner "Überprüfung" sei dann schließlich alles in Ordnung gewesen und er verabschiedete sich, nun fehlt der Anwohnerin das Bargeld aus der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren