PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falsche Handwerker auf Tour

Menden (ots)

Am Wasserrad, Donnerstag, 13 Uhr: Ein falscher Handwerker bestiehlt eine Seniorin. Zunächst klopfte der Mann an der Haustür und bat um Eintritt, er müsse die Leitungen überprüfen. Die Dame solle die Dusche anstellen, er müsse etwas prüfen. Nach wenigen Minuten seiner "Überprüfung" sei dann schließlich alles in Ordnung gewesen und er verabschiedete sich, nun fehlt der Anwohnerin das Bargeld aus der Wohnung. Die Polizei warnt vor vermeintlichen Handwerkern, die unangekündigt vor der Tür stehen und Anweisungen geben. In diesem Fall soll es sich um einen 180-185cm großen Mann mit Weste und Karohemd handeln, der kurze schwarze Haare trug. Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizei Menden entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 08:57

    POL-MK: Diebisches Trio unterwegs

    Herscheid (ots) - Ahornweg, Birkenweg, Auf dem Rode: hier waren Diebe unterwegs, es werden Zeugen gesucht. Auf dem Rode wurde in der Nacht auf Donnerstag versucht, in eine Garage von einem Einfamilienhaus gewaltsam einzudringen, was jedoch misslang. Ebenso wenige Hausnummer weiter: hier wollte man scheinbar die Haustür eines Einfamilienhauses aufhebeln, was ebenfalls misslang. Wie bei Nachschau auf einer Kamera festgestellt wurde, haben gegen kurz nach 3 Uhr am ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 14:58

    POL-MK: Kontrolleinsatz nach Brückensperrung

    Lüdenscheid (ots) - Heute hat der Verkehrsdienst erneut rund um die gesperrte Rahmedetalbrücke kontrolliert, insbesondere Lkw standen hier im Fokus. Das Ergebnis? 82 Fahrzeuge über 3,5t Gewicht wurden angehalten, 18 verstießen gegen das Durchfahrtsverbot, davon 17 aus dem Ausland. Sieben Fahrzeuge in der Gewichtsklasse verstießen gegen Bestimmungen der Fahrzeugtechnik, 4 Fahrzeuge wurden heute wegen mangelhafter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren