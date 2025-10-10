Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falsche Handwerker auf Tour

Menden (ots)

Am Wasserrad, Donnerstag, 13 Uhr: Ein falscher Handwerker bestiehlt eine Seniorin. Zunächst klopfte der Mann an der Haustür und bat um Eintritt, er müsse die Leitungen überprüfen. Die Dame solle die Dusche anstellen, er müsse etwas prüfen. Nach wenigen Minuten seiner "Überprüfung" sei dann schließlich alles in Ordnung gewesen und er verabschiedete sich, nun fehlt der Anwohnerin das Bargeld aus der Wohnung. Die Polizei warnt vor vermeintlichen Handwerkern, die unangekündigt vor der Tür stehen und Anweisungen geben. In diesem Fall soll es sich um einen 180-185cm großen Mann mit Weste und Karohemd handeln, der kurze schwarze Haare trug. Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizei Menden entgegen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell